(Di mercoledì 29 dicembre 2021) È tutto un Movimento noal Quirinale, quello che si muove nei Palazzi negli ultimi giorni. La filastrocca ripetuta è “nessuno tocchi il governo”, quindi il presidente del Consiglio resti al suo posto. Nei 5 Stelle arriva, sempre più forte, l’unico vero veto sui nomi per il Quirinale. Più di Silvio Berlusconi o di qualsiasi altro nome, come Giuliano Amato o Pier Ferdinando Casini, quello del premier in carica è il più indigesto. Tanto che molti parlamentari, anche quelli spesso ostili a Giuseppe Conte, hanno accolto con favore la mossa di spingere per la prima donna Presidente, benché il metodo abbia provocato irritazioni. L’ex ministro, Vincenzo Spadafora, nell’intervista al Corriere, ha dato voce a questi malumori: “So che Conte intende riunirci a gennaio e credo sia utile rinviare ad allora ogni altra considerazione sul metodo e sulle eventuali persone da ...

Advertising

HuffPostItalia : Omicron e poltrone: perché M5s è unito sul no a Draghi al Colle - LucaMorselli8 : @GiorgiaMeloni Ma nn e che tutta sta storia di omicron sia una scusa per nn mollare le poltrone e nn andare al voto… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron poltrone

Corriere del Mezzogiorno

... vecchi bacucchi, Natali, Pasque, soprattutto. Ma il delirante e canagliesco isolamento sociale adottato da noi non serviva se non a punire milioni di innocenti, di inoffensivi. Di...Solo la fantasia di alcuni manager legati allee ai titoli di borsa si dicono (forse) ... effetto della variante. Secondo il sito Flightaware, oggi ci sono stati più di 2.650 voli ...Ma il problema, al momento non è il rapporto con i dem, né la tensione interna. C’è un dato oggettivo: il niet a Draghi per il Colle. Non per una questione personale o politica, ma di prosieguo del la ...Dal Nazionale al Menotti, dal Piccolo all’Elfo, cartelloni stravolti dal rischio di focolai. Al Parenti tornano i divisori in plexiglass per il pubblico ...