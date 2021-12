New York must go on. Record dei contagi ma la città prova a non chiudere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sta battendo ogni Record di contagi ma non vuole rinunciare a vivere. New York City, la città “che non dorme mai”, a due giorni da Capodanno 2021 è l’emblema delle contraddizioni che la variante Omicron sta inoculando, insieme al virus, in ogni angolo del pianeta. I numeri sono impietosi, i contagi si diffondono fuori controllo nei cinque boroughs della Grande Mela, a Manhattan come nel Bronx, da Brooklyn a Queens fino a Staten Island il virus non fa distinzioni di razza, censo o religione. Solo nell’ultima settimana quasi il due per cento dei newyorchesi si è infettato, duemila persone ogni centomila e i numeri sono destinati a crescere ancora. La parola ‘ondata’ viene ripetuta nei bollettini di tv, radio e siti online ma per i medici e gli infermieri che affrontano la nuova emergenza post-natalizia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sta battendo ognidima non vuole rinunciare a vivere. NewCity, la“che non dorme mai”, a due giorni da Capodanno 2021 è l’emblema delle contraddizioni che la variante Omicron sta inoculando, insieme al virus, in ogni angolo del pianeta. I numeri sono impietosi, isi diffondono fuori controllo nei cinque boroughs della Grande Mela, a Manhattan come nel Bronx, da Brooklyn a Queens fino a Staten Island il virus non fa distinzioni di razza, censo o religione. Solo nell’ultima settimana quasi il due per cento dei newyorchesi si è infettato, duemila persone ogni centomila e i numeri sono destinati a crescere ancora. La parola ‘ondata’ viene ripetuta nei bollettini di tv, radio e siti online ma per i medici e gli infermieri che affrontano la nuova emergenza post-natalizia ...

