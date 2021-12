Harry Potter, Emma Watson ricorda quando si è innamorata di Tom Felton (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Emma Watson è tornata a parlare di Tom Felton, svelando un aneddoto che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan dei due attori, (che per anni hanno sperato – e sperano – che tra di loro ci sia del tenero). E in effetti, proprio in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, – la reunion a vent’anni di distanza dal primo film della saga dedicata al maghetto -, Emma Watson ha ammesso di aver avuto una cotta per Tom Felton, quando si sono conosciuti sul set di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Vi raccomandiamo... Pronti per viaggiare sul treno di Harry Potter? Per ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è tornata a parlare di Tom, svelando un aneddoto che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan dei due attori, (che per anni hanno sperato – e sperano – che tra di loro ci sia del tenero). E in effetti, proprio in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita di20th Anniversary: Return to Hogwarts, – la reunion a vent’anni di distanza dal primo film della saga dedicata al maghetto -,ha ammesso di aver avuto una cotta per Tomsi sono conosciuti sul set die la Pietra Filosofale. Vi raccomandiamo... Pronti per viaggiare sul treno di? Per ...

Advertising

SkyTG24 : Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts, i Corvonero volano in finale - trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - SkyItalia : Vecchi ricordi condivisi. Nuovi ricordi creati. Vieni a celebrare la magia di Harry Potter 20th Anniversary:… - 361_magazine : Conto alla rovescia per la #reunion di #HarryPotter - cherryxhar : RT @Ilsorrisodei1D: ??URGENTE?? Amici qualcuno sà dove guardare la reunion di Harry Potter senza avere Now... #HarryPotter20t… -