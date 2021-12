Gratta e Vinci | follia di Natale | compra 400 biglietti e alla fine…

Advertising

PellizzariGiano : La solita scusa…..per eliminare il nero. Se ci fosse la volontà di frenarlo basterebbe fare scaricare tutte le spes… - Giorno_Cremona : Crema, raid notturno nella tabaccheria: rubati sigarette e gratta&vinci - Will_Saronno : @runner_me_ Io triplo sierato ho comprato un gratta e vinci e NON HO VINTO GNIENTE!!UNO!!! - marioroxrossi : @giuz73 @Gigadesires Mi sembra che poi aggiungono ad ogni dose : Un pupazzo Un salame con la foto Un pacco di gra… - Jammasrl : #Cronache #GrattaVinci #bar #carabinieri #grattaevinci Rapina in un bar a Montesarchio (BN): rubati anche gratta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci

Cinque milioni di euro con il numero 15. Li ha vinti un signore italiano di una cinquantina d'anni. Un cliente abituale della ricevitoria "Tabacchi stadio" in via Novara 123. "E' un nostro cliente ...Milano, 28 dicembre 2021 - Presso la tabaccheria - ricevitoria "Tabacchi Stadio", sita in via Novara 163, in zona San Siro, un fortunato vincitore ha comperato un100X da 20 euro vincendo 5 milioni di euro. Condividi Divertimenti , MILANO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK. SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, ...Colpo stratosferico di fine anno messo a segno da un fortunatissimo giocatore con un Gratta e Vinci del tipo Maxi Miliardario. Cifra enorme ...Un fatto a dir poco inusuale è avvenuto a ridosso del giorno di Natale in una tabaccheria di Roma. Un uomo ha acquistato 400 ...