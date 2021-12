Gli ansiosi, la recensione: bislacche e deliziose risate svedesi su Netflix (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La recensione de Gli ansiosi, miniserie di Netflix che segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'acclamato regista svedese Felix Herngren. La recensione de Gli ansiosi, nuova miniserie Netflix che trae ispirazione da un libro di Fredrik Backman, apprezzato scrittore svedese, è soprattutto un'ottima scusa per tornare a parlare dell'universo creativo del regista Felix Herngren, da diversi anni uno dei volti più interessanti della comicità nordica, davanti e dietro la macchina da presa. In patria è noto principalmente come co-creatore e protagonista di una popolare sitcom, mentre a livello internazionale si è affermato nel 2014 con Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, presentato fuori concorso alla Berlinale e poi distribuito in sala in diversi paesi (il sequel, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lade Gli, miniserie diche segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'acclamato regista svedese Felix Herngren. Lade Gli, nuova miniserieche trae ispirazione da un libro di Fredrik Backman, apprezzato scrittore svedese, è soprattutto un'ottima scusa per tornare a parlare dell'universo creativo del regista Felix Herngren, da diversi anni uno dei volti più interessanti della comicità nordica, davanti e dietro la macchina da presa. In patria è noto principalmente come co-creatore e protagonista di una popolare sitcom, mentre a livello internazionale si è affermato nel 2014 con Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, presentato fuori concorso alla Berlinale e poi distribuito in sala in diversi paesi (il sequel, ...

