GF Vip 6, la vendetta di Signorini: Sonia Bruganelli sostituita dall'ex di Bonolis

Sono momenti concitanti dietro le quinte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli hanno avuto un durissimo scontro che ha spinto l'opinionista a lasciare lo studio e ad annunciare il suo addio. Dopo qualche giorno, la tensione sembrava rientrata ma le cose si sarebbero complicate di nuovo. Stando ai rumors, Signorini sostituirà Sonia con la storica ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, e non solo.

GF Vip 6, Sonia Bruganelli critica aspramente Sophie Codegoni

L'ex tronista di Uomini e Donne accusata di aver fatto il doppio gioco con l'amica Jessica Salassié e Alessandro Basciano

