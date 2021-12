Covid oggi Lombardia, Bertolaso: “Boom contagi, ma ospedali reggono” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) contagi da Covid record in Lombardia? “Evitiamo di farci travolgere dai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamo oggi del virus. Stiamo attenti anche a come comunichiamo. Chi vive in prima linea, negli ospedali, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa”. Guido Bertolaso parla con il Corriere della Sera del nuovo Boom di contagi nella Regione, 28.795, dei quali quasi 5 mila a Milano città, sottolineando che “Omicron è più contagiosa e questo spiega un numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano – dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)darecord in? “Evitiamo di farci travolgere dai numeri. I dati vanno analizzati sulla base di quello che conosciamodel virus. Stiamo attenti anche a come comunichiamo. Chi vive in prima linea, negli, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a un anno fa”. Guidoparla con il Corriere della Sera del nuovodinella Regione, 28.795, dei quali quasi 5 mila a Milano città, sottolineando che “Omicron è piùosa e questo spiega un numero così alto. Ma è meno letale, tra i vaccinati con tre dosi poi la sintomatologia è molto diversa da Delta. Il parametro dei positivi è ingannevole. Per questo nonostante il record cambia poco, per fortuna. I vaccini funzionano – dice ...

