Cosa vedere su Netflix a gennaio 2022 | tutte le novità

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unricco di tantissimee proposte per gli abbonati di. La piattaforma streaming, infatti, per il primo mese del nuovo anno ha previsto l’uscita di numerose serie tv e film per intrattenere, divertire ed emozionare gli utenti dile fasce d’età: dai più grandi ai più piccini.le serie tv visibili daTante sono le serie tv che entrano a far parte del catalogoa partire dal. Tra quelle originali, il primo diarriva Incastrati, il nuovo lavoro di Ficarra e Picone, che fanno così il loro esordio nel mondo delle series. Si tratta di sei imperdibili episodi, scritti e interpretati dai due comici, tutti da ...