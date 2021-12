(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’inizio del girone di ritorno del campionato, con ilrivelarsi decisivo per la corsa allo. Tra il 6 gennaio e il 13 febbraio, scrive il Corriere dello Sport,, sono concentrati tre scontri diretti che vedono protagonista l’Inter. “In teoria, i nerazzurriro archiviare la pratica ancor prima di andare a Liverpool (il 16 febbraio) per l’andata degli ottavi di Champions. Sempre che le vincano tutte, ovviamente”. L’Inter affronterà l’Atalanta in trasferta, il derby con il Milan e il Napoli al Maradona. Affronterà anche la Lazio. Dalla settima giornata in poi, saranno solo tre le partite insidiose: contro la Fiorentina (30esima giornata), contro la Juventus (31esima) e contro la Roma ...

Advertising

capuanogio : Secondo il #CorSport non ci sarebbero solo motivi burocratici dietro il nuovo slittamento della firma di #Dybala co… - napolista : CorSport: con il calendario asimmetrico lo scudetto potrebbe essere deciso nelle prime sei giornate L’Inter ha il… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - Cuadrado, rinnovo con la Juve solo da formalizzare - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Cuadrado, rinnovo con la Juve solo da formalizzare - CorSport : Il retroscena: il #Napoli tace, con #Insigne è grande freddo -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport con

in prestito all'Aston Villa ma non rientra nei piani di Gerrard. Si tratterebbe di un prestito, al massimodiritto di riscatto As Roma 31/03/2019 - campionato di calcio serie A / Roma - Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Cristiano Giuntoli Il Napoli è alla ricerca di un difensore ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447l'arrivo di Silvio Baldini in panchina, il Palermo cambia volto. Sul Corriere dello Sport Antonio La Rosa parla di moduli e di reinserimenti. Come quello del difensore Michele Somma che era ...Il rinnovo di contratto di Juan Cuadrado con la Juventus non sarebbe in discussione: stando a quanto riportato dal "Corriere dello Sport", l'esterno classe 1988 della nazionale colombiana resterà in ...Già l'estate scorsa il Milan aveva messo nel mirino Antonin Barak. Ora, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe tornare ad essere un nome caldo. Ma sul ...