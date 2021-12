Coronavirus, file infinite per i tamponi a Milano e sistema di prenotazione in tilt: cittadini inferociti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Caos all’Ospedale San Carlo di Milano per la prenotazione del tampone molecolare anti Covid. In un video si vedono le file che si sono andate a creare nella giornata di ieri davanti al cancello di ingresso, dove le persone sono state costrette a una lunga attesa. Il sistema informatico è andato in tilt e in molti hanno visto chiudersi il cancello alle 21 senza ricevere alcuna informazione. Alcune persone sono rimaste aggredendo verbalmente la dottoressa di turno. #tamponi Il sistema informatico va in tilt. Rabbia e proteste fuori dai cancelli dell'ospedale San Carlo di Milano. C'è chi ha atteso invano anche 10 ore pic.twitter.com/G4awYhujRd— Local Team (@localteamtv) December 28, 2021 Immagine di copertina: Ansa Leggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Caos all’Ospedale San Carlo diper ladel tampone molecolare anti Covid. In un video si vedono leche si sono andate a creare nella giornata di ieri davanti al cancello di ingresso, dove le persone sono state costrette a una lunga attesa. Ilinformatico è andato ine in molti hanno visto chiudersi il cancello alle 21 senza ricevere alcuna informazione. Alcune persone sono rimaste aggredendo verbalmente la dottoressa di turno. #Ilinformatico va in. Rabbia e proteste fuori dai cancelli dell'ospedale San Carlo di. C'è chi ha atteso invano anche 10 ore pic.twitter.com/G4awYhujRd— Local Team (@localteamtv) December 28, 2021 Immagine di copertina: Ansa Leggi ...

