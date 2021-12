Chi è Mauro da Mantova, il no vax morto di Covid e cosa ha fatto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco chi è Mauro da Mantova, il no vax morto di Covid noto per la sua partecipazione al programma radiofonico La Zanzara. Mauro da Mantova era noto per le sue posizioni no vax: ecco chi è e cosa ha fatto l'uomo, 61 anni, morto il 27 dicembre 2022 a causa del Covid. Maurizio Buratti, questo il suo vero nome, era diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24 e per essersi vantato di aver fatto la spesa al supermercato, nonostante fosse positivo. La notizia della morte di Mauro da Mantova è stata data da David Parenzo che insieme a Giuseppe Cruciani conduce il programma radiofonico La Zanzara su Radio 24. Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco chi èda, il no vaxdinoto per la sua partecipazione al programma radiofonico La Zanzara.daera noto per le sue posizioni no vax: ecco chi è ehal'uomo, 61 anni,il 27 dicembre 2022 a causa del. Maurizio Buratti, questo il suo vero nome, era diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24 e per essersi vantato di averla spesa al supermercato, nonostante fosse positivo. La notizia della morte didaè stata data da David Parenzo che insieme a Giuseppe Cruciani conduce il programma radiofonico La Zanzara su Radio 24. Il ...

