Calciomercato Atalanta, dopo Boga si pensa a un difensore: due nomi in lista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Atalanta: dopo l'arrivo di Boga, i nerazzurri pensano a un colpo in difesa. Due nomi sulla lista della Dea L'Atalanta ha subito aperto la finestra di trattative di gennaio con il botto, con l'acquisto dal Sassuolo di Jeremie Boga. Ora la Dea si muoverà con attenzione sul mercato, alla ricerca probabilmente solo di un difensore che possa prendere il posto di Lovato volato a Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due i nomi sulla lista dei nerazzurri per la difesa: Gatti del Frosinone e Viti dell'Empoli, due profili che piacciono soprattutto per la giovane età. L'articolo proviene da Calcio News 24.

