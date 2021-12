Atletica | Tortu positivo al Covid per la seconda volta | Asintomatico | sto bene

Advertising

Eurosport_IT : Forza Filippo! ?? #Tortu | #Athletics | #Covid19 - 777PARTENERS : RT @sportmediaset: Filippo #Tortu positivo al Covid: 'Sono asintomatico e sto bene'. #SportMediaset - infoitsport : Atletica, Filippo Tortu sui social: 'Sono positivo al Covid-19' - infoitsport : Atletica, Filippo Tortu positivo al Covid-19: 'Sono asintomatico e sto bene'. Seconda volta in un anno - infoitsport : Atletica, Tortu nuovamente positivo al Covid: ''Sono asintomatico, sto bene'' -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tortu

era risultato positivo già il 3 gennaio 2021, a pochi mesi dalle Olimpiadi estive in Giappone, dove ha poi trionfato nella staffetta 4x100 assieme a Jacobs, Desalu e Patta.'Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività'. Il campione olimpico della 4 100 Filippoannuncia su Instagram la sua positività al Covid.Bologna, 29 dicembre 2021 - Filippo Tortu è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta. Il corridore azzurro, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha annunciato sui propri canali social ..."Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività". Così lo sprinter azzurro Filippo Tortu ha annunciato su Instagram di essere rimasto ...