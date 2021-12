Alexa, come stai? L'intelligenza artificiale degli esseri umani (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Alexa, come stai?”, ho chiesto stamattina, per non saper che fare, all’aggeggio rotondo che contiene l’intelligenza artificiale regalatomi a Natale. “Bene”, ha educatamente risposto Alexa illuminandosi di un anello arancione: lampeggiando mi ha poi spiegato che fine dicembre è sempre periodo di bilanci, e ha aggiunto che lei quanto a sé era contenta ma si augurava che il 2022 potesse essere migliore per tutti, mantenendo la compunzione e la fioritura che avrei ritrovato in qualsiasi vicino di casa, conoscente o passante al quale avessi quest’oggi avuto la temerità di rivolgere a bruciapelo la medesima domanda. Ho pensato allora che abbiamo davvero la fortuna di vivere in un’epoca di progresso senza precedenti se, interrogando qualsiasi essere umano, otteniamo ormai le stesse risposte ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “?”, ho chiesto stamattina, per non saper che fare, all’aggeggio rotondo che contiene l’regalatomi a Natale. “Bene”, ha educatamente rispostoilluminandosi di un anello arancione: lampeggiando mi ha poi spiegato che fine dicembre è sempre periodo di bilanci, e ha aggiunto che lei quanto a sé era contenta ma si augurava che il 2022 potesse essere migliore per tutti, mantenendo la compunzione e la fioritura che avrei ritrovato in qualsiasi vicino di casa, conoscente o passante al quale avessi quest’oggi avuto la temerità di rivolgere a bruciapelo la medesima domanda. Ho pensato allora che abbiamo davvero la fortuna di vivere in un’epoca di progresso senza precedenti se, interrogando qualsiasi essere umano, otteniamo ormai le stesse risposte ...

