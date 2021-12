Una 14enne uccisa in un centro commerciale: la Polizia ammette l'errore (Di martedì 28 dicembre 2021) La Polizia di Los Angeles ha pubblicato nel suo canale YouTube il video che conferma la sua responsabilità nell'uccisione di Valentina Orellana - Peralta, una ragazza di 14 anni che si stava cambiando ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 dicembre 2021) Ladi Los Angeles ha pubblicato nel suo canale YouTube il video che conferma la sua responsabilità nell'uccisione di Valentina Orellana - Peralta, una ragazza di 14 anni che si stava cambiando ...

zazoomblog : Intervento di polizia finito in tragedia morta una 14enne: l’appello dei genitori - #Intervento #polizia #finito… - GattoSoriano3 : @HESERODA94 Ma non tu da quanto leggo sei persa anche alla 30a sperando nella 50a^2 parlavo di una 14enne che, gi… - fpizzorni1 : @HESERODA94 @Luna49351435 Analisi interessante, ma sono curioso, quali sarebbero i rischi che può correre una 14enne che non si vaccina ? - cesarebrogi1 : RT @58_life58: Mi chiedo chi possa essere talmente idiota da fare una vacanza negli USA. Tutti armati fino ai denti ed una polizia isterica… - 58_life58 : Mi chiedo chi possa essere talmente idiota da fare una vacanza negli USA. Tutti armati fino ai denti ed una polizia… -