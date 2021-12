Tutti tranne Berlusconi. Conte riunisce i suoi sul Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Nessuna preclusione dal Movimento 5 Stelle per un nome di alto profilo in vista della partita sul Quirinale, anche se dovesse arrivare dal centrodestra. È quanto emerso, secondo quanto apprende l’Agi, dal vertice dei big del Movimento con Giuseppe Conte. Resta, comunque - si apprende ancora - il no alla candidatura di Silvio Berlusconi, che, come aveva già detto il Presidente M5s, non è nel “dna” del Movimento. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Nessuna preclusione dal Movimento 5 Stelle per un nome di alto profilo in vista della partita sul, anche se dovesse arrivare dal centrodestra. È quanto emerso, secondo quanto apprende l’Agi, dal vertice dei big del Movimento con Giuseppe. Resta, comunque - si apprende ancora - il no alla candidatura di Silvio, che, come aveva già detto il Presidente M5s, non è nel “dna” del Movimento.

