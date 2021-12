Scritte choc dei no vax sui muri dell' hub vaccinale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scritte choc

ilmattino.it

no - vax sono state realizzate durante la notte all'esterno del centro vaccinale allestito nella Mostra d'Oltremare di Napoli . Lesono state trovate questa mattina dagli operatori sanitari della Asl Napoli 1 Centro all'atto dell'apertura dell'hub vaccinale di Fuorigrotta . Con spray rosso sono stati scritti gli slogan '...Una denunciache arriva, quindi, da un organo informativo istituzionale vaticano, proprio come ... Dalle paginedal giornalista emerge, infatti, il volto di superiore madri e matrigne . ...Il raid è stato compiuto durante la notte all’esterno dell’edificio della Mostra d’Oltremare di Napoli Hanno agito di notte i no vax di Napoli, imbrattando i muri esterni del più grande hub vaccinale ...Scritte no-vax sono state realizzate durante la notte all'esterno del centro vaccinale allestito nella Mostra d'Oltremare di Napoli. Le ...