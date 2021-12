Sci | Paris trionfa nella discesa libera di Bormio

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dominikdi, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 32enne altoatesino si impone per la settima volta in carriera sulla pista ‘Stelvio’ con il tempo di 1’54?63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1’54?87) e Niels Hintermann (1’55?43). Quarto posto per l’austriaco Daniel Hemetsberger (1’55?62) che si lascia alle spalle il tedesco Dominik Schwaiger (1’55?73) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’55?75). Nono posto per l’altro azzurro Matteo Marsaglia (1’55?96). L'articolo proviene da Italia Sera.

AGI - Dominikha vinto la discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo dialpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54'63 ...... valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 dialpino maschile. 'Mi trovo bene qui, non so come mai ma è troppo bello - ha proseguito- ho visto in prova che sulla Carcentina non avevo ...Dominik Paris ha ottenuto la 20ma vittoria in Coppa del Mondo con il successo odierno in discesa libera a Bormio, in Italia: oggi l'azzurro centra il 40° podio complessivo in carriera, ritoccando tra ...Bormio, 28 dic. - “Mi piace molto questa pista, mi sento sempre sicuro ed in fiducia. Anche quest'anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguar ...