Quarantena ridotta? Le novità in arrivo sul (non) tracciamento (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuove regole per la Quarantena da Covid-19 in Italia e non solo. La diffusione della variante Omicron del virus ha spinto le autorità sanitarie a rivedere le norme. In Italia è stato convocato per il 29 dicembre il Comitato tecnico scientifico (Cts) con l'obiettivo di fare chiarezza sulla questione e a indirizzare, come sempre, le scelte dell'esecutivo. Sebbene la linea resti quella della cautela, è molto probabile che ci sarà una significativa riduzione della Quarantena per chi ha avuto contatti stretti con positivi e che abbia già fatto la dose di richiamo del vaccino. Le regole attualmente in vigore non tengono conto della variante Omicron e della terza dose, per cui la gravità della malattia non è paragonabile a quella dell'anno scorso. L'ultima parola però resta agli esperti del Cts, che comunicheranno le loro valutazioni al Consiglio di ministri, ...

