Pallanuoto | Settebello Domani amichevole ufficiale con la Spagna

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il ct Campagna: "Ci sono tutti i presupposti per chiudere bene l'anno" ROMA - Fine anno di fatica per il. Lavoro straordinario per i campioni del mondo che il 18 gennaio saranno attesi alla ...

Inizia oggi infatti a Madrid, nella leggendaria piscina M86 che fu teatro del mitico e infinito epilogo del Mondiale iberico tra Jugoslavia e Italia, il common training tra il Settebello e la Spagna. Da Missy Franklin, regina di Londra 2012 (4 ori e un bronzo) e Barcellona 2013 (totale mondiale in carriera 11 ori su 18) e ora mamma a 26 anni, a Lydia Jacoby, oro nei 100 rana a Tokyo, prima olimpio... Appuntamento di fine anno per il Settebello della pallanuoto maschile, che a Madrid si allenerà insieme alla Spagna in modo congiunto e disputerà un'amichevole ufficiale alle ore 18 di mercoledì 29 dicembre.