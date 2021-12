Marisa Laurito la confessione shock: "Mi hanno dato della tossica!" (Di martedì 28 dicembre 2021) E' stata tra gli ospiti della trasmissione Rai condotta da Serena Bortone, 'Oggi è un altro giorno', proprio nell'intervista Marisa Laurito ha parlato della reazione che molti utenti sui social hanno avuto nei suoi confronti, dopo aver parlato delle sue opinioni sui vaccini e sulla loro importanza soprattutto durante la pandemia. Marisa Laurito nasce a Napoli nel 1951, riuscendo ad entrare nel mondo del teatro fin da giovanissima con un maestro d'eccezione: Eduardo De Filippo. Il grande drammaturgo si accorse della sua presenza, mentre spiava dalle quinte del Teatro San Ferdinando e decise di accoglierla nella sua compagnia. Su Eduardo De Filippo, Marisa Laurito dice: "Eduardo è stato il mio grande maestro, ho fatto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 dicembre 2021) E' stata tra gli ospititrasmissione Rai condotta da Serena Bortone, 'Oggi è un altro giorno', proprio nell'intervistaha parlatoreazione che molti utenti sui socialavuto nei suoi confronti, dopo aver parlato delle sue opinioni sui vaccini e sulla loro importanza soprattutto durante la pandemia.nasce a Napoli nel 1951, riuscendo ad entrare nel mondo del teatro fin da giovanissima con un maestro d'eccezione: Eduardo De Filippo. Il grande drammaturgo si accorsesua presenza, mentre spiava dalle quinte del Teatro San Ferdinando e decise di accoglierla nella sua compagnia. Su Eduardo De Filippo,dice: "Eduardo è stato il mio grande maestro, ho fatto ...

