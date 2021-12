Liguria | a casa in 21 mila Quarantene triplicate | dosi booster per gli under 18

(Di martedì 28 dicembre 2021) Toti: “Dobbiamo cambiare in fretta le regole per non paralizzare l’intero Paese”. Polemica con i pediatri: “Noi ci siamo, non si perda tempo e si rafforzino gli hub”

Il 26 dicembre è arrivata la convocazione per fare il tampone a quaranta chilometri dail 30 ... Sicilia eli hanno ma al 20 dicembre. Nella Regione di Giovanni Toti le classi in quarantena ...Il collega della, Giovanni Toti, fa suo la proposta di Bassetti : " Bisogna cambiare le ... Il ' contatto stretto ' è definito come: una persona che vive nella stessadi un caso Covid; una ...Covid, Agenas: ‘Occupazione intensive al 12%. 9 regioni oltre soglia critica in tutti i reparti’. Figliuolo: ‘Dal 10 gennaio booster dopo 4 mesi’ Dopo l’ appello dei governatori e le aperture di diver ...Liguria . Sono 1.146 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Liguria . Il dato si riferisce a 6.807 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 17.910 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.