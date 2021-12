Iran | ripresi negoziati su accordo nucleare Ue | compito “difficile”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Iper tentare di salvare l'suliano che sonoieri a Vienna saranno "molto difficili", ha avvertito il coordinatore dell'Unione europea Enrique Mora. Mora, che presiede l'incontro, ha affermato che tutte le parti hanno mostrato "una chiara volontà di lavorare per il successo di questo negoziato". "Fa ben sperare", ha aggiunto."Lavoreremo molto seriamente nei giorni e nelle settimane a venire.Sarà molto". I negoziatori lavoreranno fino a venerdì, poi si fermeranno per il fine settimana per motivi logistici, ha spiegato Mora. La posta in gioco dei colloqui punta a riportare nell'gli Stati Uniti, che lo avevano lasciato nel 2018 e ripristinato le sanzioni contro l'. Gli Stati Uniti partecipano ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iran ripresi

TG La7

Dopo una pausa di oltre cinque mesi, i colloqui sonoil 29 novembre nella capitale austriaca. Durante la trattativa in corso, l'ha presentato un dossier sullo sviluppo del proprio ...I negoziati eranol'ultima volta a novembre, dopo una pausa di cinque mesi, per cercare di ripristinare l'accordo, che prevedeva di sollevare le sanzioni all'in cambio di limiti al suo ...Agenzia di stampa latinoamericana Prensa Latina - Cuba Iran accusa gli europei di ostacolare il dialogo nucleare . Teheran, 27 dic (Prensa Latina) Iran ha accusato Regno Unito, Fr ...“Molto presto mi recherò in Iran” per definire con il presidente Ebrahim Raisi “vari progetti di cooperazione congiunta”. Lo ha annunciato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, in una intervista d ...