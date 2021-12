Il responsabile comunicazione della Nigeria | «Ci aspettiamo che Osimhen si unisca a noi il 3 gennaio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 dicembre 2021) IlNazionalena, Ademola Olajire, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bbc Sport Africa sulla questione relativa all’attaccante del Napoli, Victored alla sua partenza per la Coppa d’Africa. «Ciche Victor sia noi entro il 3. Non è necessario reagire o rispondere ad ogni notizia che appare sui media su una presunta indisponibilità dei nostri calciatori per la Coppa. Siamo fiduciosi che tutti i nostri ragazzi, incluso anche, capiscano il desideriodi poter vincere il quarto titolo continentale. È importante che tutti mostrino lo stesso impegno e le ambizioni mostrati dall’attaccante ...