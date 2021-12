Il mondo virtuale di Kendal | lo youtuber con i piedi per terra

(Di martedì 28 dicembre 2021) È uscito il primo libro di, loda oltre un milione di contatti sui social. Il suo "Intrappolato nel” (Mondadori Electa) è un po' romanzo e un po' fumetto, come ci racconta nella nostra intervista

Advertising

Ricercamy : Per nostro cliente OVR prima piattaforma blockchain italiana all'avanguardia che fonde mondo fisico e virtuale attr… - mary_el83 : RT @alessiamalagutl: #CocaCola ha creato e messo all’asta i suoi primi NFT su OpenSea. L’asta durerà esattamente 4 giorni e il ricavato sar… - Matte51155344 : @Giacomo86698637 Dai tuoi commenti noto molta saccenteria, un vademecum del bon ton dal quale mi auguro attingerai… - Cleliabelovewin : @marziana67 @RattaDiFranci I social ti mettono di fronte a una realtà agghiacciante: il mondo virtuale è pieno di p… - Ricercamy : Per nostro cliente OVR prima piattaforma blockchain italiana all'avanguardia che fonde mondo fisico e virtuale attr… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo virtuale

il Giornale

Ha da poco pubblicato un libro Intrappolato nel(Mondadori Electa) che è una sorta di racconto e di fumetto. Un libro che è balzato ai primi posti delle classifiche a dimostrazione di ......data center I data center consumano una quantità significativa di energia totale in tutto il. ...ha attratto molti fornitori di servizi con pacchetti software per abilitare l'elaborazioneÈ uscito il primo libro di Kendal, lo youtuber da oltre un milione di contatti sui social. Il suo "Intrappolato nel mondo virtuale” (Mondadori Electa) è un po' romanzo e un po' fumetto, come ci raccon ...E’ stata presentata durante un meeting internazionale online nel pomeriggio del 21 dicembre Migrer App, l’app degli emiliano-romagnoli nel mondo frutto di ...