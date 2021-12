Il contact tracing è saltato. L’allarme delle Regioni in documento che sarà consegnato al Cts. È ormai necessario superare le attuali regole delle quarantene (Di martedì 28 dicembre 2021) Il contact tracing, il meccanismo che consente il tracciamento dei contatti in seguito a un caso di positività al Covid, è “saltato” in diversi territori del Paese e rende necessario un superamento delle attuali regole delle quarantene. A lanciare L’allarme sono le Regioni che in un documento, che sarà consegnato domani al Cts (leggi l’articolo) e che contiene una serie di richieste sulla gestione dell’autoisolamento, chiedono l’azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Le modifiche auspicate – a quanto riferisce l’agenzia Ansa citando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Il, il meccanismo che consente il tracciamento dei contatti in seguito a un caso di positività al Covid, è “” in diversi territori del Paese e rendeun superamento. A lanciaresono leche in un, chedomani al Cts (leggi l’articolo) e che contiene una serie di richieste sulla gestione dell’autoisolamento, chiedono l’azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Le modifiche auspicate – a quanto riferisce l’agenzia Ansa citando ...

Advertising

GiovaQuez : Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Region… - MaurChiur : RT @GiovaQuez: Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Regioni, perché… - vitcastagna : RT @GiovaQuez: Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Regioni, perché… - italy983 : RT @GiovaQuez: Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Regioni, perché… - Emanuele676 : @alexsdado @GiovaQuez Ha fatto il tampone per contact tracing o per screening? -