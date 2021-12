Gualtieri non ha pulito Roma entro Natale (Di martedì 28 dicembre 2021) Il sindaco ha ammesso di non essere riuscito a mantenere uno dei suoi principali impegni presi dopo essere stato eletto Leggi su ilpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Il sindaco ha ammesso di non essere riuscito a mantenere uno dei suoi principali impegni presi dopo essere stato eletto

CarloCalenda : Come ho spesso scritto non ci si poteva aspettare la città pulita in tre mesi. Occorre dare tempo a Gualtieri. Però… - LegaSalvini : RIFIUTI A ROMA, UN SONDAGGIO DISTRUGGE GUALTIERI: 'NON È CAMBIATO NULLA', MA IL SINDACO ESULTA - Romeheadquarter : RT @ilpost: Gualtieri non ha pulito Roma entro Natale - ilpost : Gualtieri non ha pulito Roma entro Natale - MauroCobau : scusami , non mi risulta che Gratteri sia sindaco di Roma , quello è Gualtieri -