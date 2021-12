Green pass obbligatorio al bancone, i bar: "È caos, rischiamo perdite". E non tutti verificano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Caffè ristretto, lungo, corretto o macchiato?”: a questa domanda, dal 25 dicembre, i baristi italiani hanno dovuto aggiungere la richiesta del Green pass ai loro clienti, anche per la consumazione al bancone. Come testimoniato dalle riprese dall’Ansa, qualche gestore si lamenta: “C’è disagio e confusione perché la gente pensa che non sia obbligatorio”. “Stiamo incontrando grandi difficoltà, è un caos”, dice un altro barista. Un altro dice che “alcuni clienti se la prendono con noi”. Entusiasmo viene però manifestato da un’altra componente della clientela: “È giusto così – dice un uomo in fila nel suo bar di fiducia - in qualche modo dobbiamo arginare questa pandemia che sembra non fermarsi”. A far sentire la loro voce in queste ore ci sono anche le associazioni di categoria. “Tanti non riescono a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) “Caffè ristretto, lungo, corretto o macchiato?”: a questa domanda, dal 25 dicembre, i baristi italiani hanno dovuto aggiungere la richiesta delai loro clienti, anche per la consumazione al. Come testimoniato dalle riprese dall’Ansa, qualche gestore si lamenta: “C’è disagio e confusione perché la gente pensa che non sia”. “Stiamo incontrando grandi difficoltà, è un”, dice un altro barista. Un altro dice che “alcuni clienti se la prendono con noi”. Entusiasmo viene però manifestato da un’altra componente della clientela: “È giusto così – dice un uomo in fila nel suo bar di fiducia - in qualche modo dobbiamo arginare questa pandemia che sembra non fermarsi”. A far sentire la loro voce in queste ore ci sono anche le associazioni di categoria. “Tanti non riescono a ...

