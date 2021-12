Globe Soccer Awards 2021 | tutti i premiati

(Di martedì 28 dicembre 2021) Come di consueto si è svolta a Dubai la cerimonia di assegnazione dei, durante la quale sono statii migliori giocatori e le migliori squadre nelle rispettive categorie. Protagonista assoluta è stata l’Italia grazie alla vittoria dell’Europeo. Scopriamo nel dettaglio chi sono stati i vincitori.: chi sono i? Migliore Nazionale: Italia Miglior allenatore: Roberto Mancini(Ct Italia) Migliore squadra: Chelsea Migliore giocatore: Kylian Mbappè (Psg) Miglior giocatore per i tifosi: Robert Lewandowski(Bayern Monaco) Miglior portiere: Gianluigi Donnarumma(Psg) Miglior difensore: Leonardo Bonucci(Juventus) Miglior marcatore nella ...

Advertising

forumJuventus : #GlobeSoccerAwards2021 - Bonucci premiato difensore dell'anno: 'Dedica ai miei compagni e allenatori. Con la Juve G… - Eurosport_IT : I Globe Soccer Awards 2021 si tingono di azzurro ?????? Italia, Mancini, Bonucci, Donnarumma poi Pastorello e la Ser… - DiMarzio : #GlobeSoccerAwards, le parole di Leonardo #Bonucci dopo la premiazione di miglior difensore dell’anno - eia58 : RT @Ruttosporc: Globe soccer awards, Leonardo Bonucci difensore dell'anno. Secondo premio per lui nel 2021 dopo quello ricevuto dall'istitu… - artnewsit : #GlobeSoccerAwards2021 : è l’#Italia di #Mancini, il miglior team nazionale dell’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Globe Soccer

Tutti, uno dopo l'altro, sfilano e posano per le foto di rito aiAwards 2021 al Burj Khalifa di Dubai. Per il secondo anno nella storia dei DubaiAwards, i fan di tutto il ...Awards 2021 di Dubai si tingono del tricolore. A dominare è infatti l' Italia riconosciuta come miglior team nazionale dell'anno. All'Al Wasl Plaza sono stati premiati i grandi ...Parterre de rois con le piu' grandi stelle del calcio internazionale, tra cui l'attaccante francese del Paris Saint-Germain Mbappe', il ..."Juve-Pogba, perché si può!". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Trionfo globale! Italia grande protagonista a Dubai nei Globe Soccer Awards: premi per ...