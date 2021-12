GF Vip, Katia al vetriolo su Lulù: «E’ proprio una carogna. Non capisco come fa Manuel a stare con una così» – Video (Di martedì 28 dicembre 2021) Katia Ricciarelli - US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip 6 il clima natalizio è già finito. Nel corso della 30esima puntata, andata in onda ieri sera, si sono infatti viste le prime avvisaglie di una rottura tra le sorelle Jessica e Lulù Selassié e Manila Nazzaro. A metterci lo zampino ci ha pensato l’eliminata Clarissa che, tramite un post social, ha accusato l’ex Miss Italia di essere la concorrente più falsa della storia del reality. Nel post puntata, Manila si è dunque confrontata con Katia Ricciarelli sulla questione, con la cantante lirica che si è scagliata principalmente contro Lulù. Appena ha visto passare Lucrezia, Katia ha infatti detto: “Questa è proprio una carogna… che carogna, non capisco anche Manu ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 dicembre 2021)Ricciarelli - US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip 6 il clima natalizio è già finito. Nel corso della 30esima puntata, andata in onda ieri sera, si sono infatti viste le prime avvisaglie di una rottura tra le sorelle Jessica eSelassié e Manila Nazzaro. A metterci lo zampino ci ha pensato l’eliminata Clarissa che, tramite un post social, ha accusato l’ex Miss Italia di essere la concorrente più falsa della storia del reality. Nel post puntata, Manila si è dunque confrontata conRicciarelli sulla questione, con la cantante lirica che si è scagliata principalmente contro. Appena ha visto passare Lucrezia,ha infatti detto: “Questa èuna… che, nonanche Manu ...

