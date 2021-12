Discoteche e sale da ballo chiuse? Alessandro Esposito Silb | Ristoranti e alberghi pronti a sostituirsi a noi

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Tante, troppe locandine circolanti in rete e sui social, riguardanti l’organizzazione di serate di Capodanno in esercizi pubblici o strutture private aperte al pubblico con la presenza di strumentazioni meccaniche – quali dj set ed impianti musicali di potenza elevata – tali da immaginare e temere che le stesse, possano trasformarsi in vere e proprie serate da discoteca e dare adito ad intrattenimenti danzanti ed assembramenti incontrollati, cosa assolutamente vietata dal Decreto Festività che ha previsto la sospensione dell’attività dellee struttureere sonoa noi”. È il grido dì allarme dì, presidente regionaleConfcommercio sostenuto anche dal presidente di Fipe ...

(Teleborsa) - "Discoteche, sale da ballo e le altre attività chiuse dal decreto della Vigilia devono essere immediatamente ristorate, in modo proporzionale alla capienza dei locali". Così Filippo Grassi