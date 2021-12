Cuneo Divieto di utilizzo di petardi e fuochi d’artificio per Capodanno

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione del, segnaliamo che è stata emanata l’Ordinanza n. 873 del 22 dicembre 2021 con oggetto:TEMPORANEO DIDIBOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL2022. Tale Ordinanza prevede ildidi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14:00 del 30 dicembre 2021 fino al 1 gennaio 2022 compreso, nell’area denominata “Altipiano”, nella zona compresa tra via 11 settembre, via Federico Mistral a sud, i torrenti Gesso, Stura a ovest ed a est e loro confluenza a nord, ed inoltre ad una distanza non inferiore a 500 metri, in linea d’aria, da ...