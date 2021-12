CR7 re dei social 2021 E che sorpresa tra gli allenatori | il podio è tutto italiano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CR7 dei

La rivincita di Cristiano. Se il Pallone d'oro sfugge e finisce ancora una volta nelle mani di Leo Messi, Ronaldo si tiene stretta la palma di calciatore più seguito/amato sui social. Nel 2021 come ...Nel periodo di rilevazione 1 gennaio - 15 dicembre 2021,ha totalizzato 2,1 miliardi di ... Più ridotto i numeriprotagonisti della serie A: Dybala vanta 148 milioni di interazioni totali, ...'It's devastating for the younger players if the two best players are looking at the others as if they're not good enough.' Devi venire ad applaudire i tifosi al termine della gara. Avvicinarti a loro ...Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. E' questo il podio dei giocatori più social nel mondo del calcio. Secondo una stima di Tallwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence ...