Covid Italia, oggi contagi record in Veneto, Toscana, Campania e Piemonte (Di martedì 28 dicembre 2021) Boom e record di contagi da Covid oggi, martedì 28 dicembre, per almeno quattro regioni d’Italia. Veneto, Toscana, Campania e Piemonte toccano infatti numeri altissimi nei bollettini odierni. In particolare, in Veneto sono 7.403 i nuovi casi da coronavirus registrati oggi, 29 i morti. Tuttavia nella regione calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8). record di nuovi contagi da coronavirus anche in Toscana, dove secondo i dati dell’ultimo bollettino sono stati 4.453 nelle ultime 24 ore. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Boom edida, martedì 28 dicembre, per almeno quattro regioni d’toccano infatti numeri altissimi nei bollettini odierni. In particolare, insono 7.403 i nuovi casi da coronavirus registrati, 29 i morti. Tuttavia nella regione calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8).di nuovida coronavirus anche in, dove secondo i dati dell’ultimo bollettino sono stati 4.453 nelle ultime 24 ore. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 ...

