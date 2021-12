Covid: in Valle d'Aosta primi due casi di variante Omicron (Di martedì 28 dicembre 2021) "In Valle d'Aosta sono stati rilevati i primi due casi di variante Omicron". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, durante la conferenza stampa di fine anno. Ad essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ind'sono stati rilevati iduedi". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, durante la conferenza stampa di fine anno. Ad essere ...

