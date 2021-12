Chiesa: «Alla Juve paghiamo i due anni con allenatori con idee differenti. Ora remiamo tutti dalla stessa parte» (Di martedì 28 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al giocatore della Juventus, Federico Chiesa. Ha rinunciato alle ferie per allenarsi e riprendersi dall’infortunio. «Mi sto allenando Alla Continassa! Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022». La pensa come Allegri: si può ancora aggiustare la stagione. Attribuisce la mancanza di continuità ai due anni precedenti, che hanno visto l’avvicendarsi di due allenatori diversi. «Penso sia dovuto a due anni in cui son venuti allenatori diversi, con idee differenti. Ora però stiamo tutti remando dAlla stessa parte, e pensiamo partita dopo partita. È l’unico modo». La sua ambizione è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista al giocatore dellantus, Federico. Ha rinunciato alle ferie per allenarsi e riprendersi dall’infortunio. «Mi sto allenandoContinassa! Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022». La pensa come Allegri: si può ancora aggiustare la stagione. Attribuisce la mancanza di continuità ai dueprecedenti, che hanno visto l’avvicendarsi di duediversi. «Penso sia dovuto a duein cui son venutidiversi, con. Ora però stiamoremando d, e pensiamo partita dopo partita. È l’unico modo». La sua ambizione è ...

