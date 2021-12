Xiaomi multata in Cina per pubblicità ingannevole (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'azienda cinese ha ricevuto una multa dall'Ufficio di supervisione e amministrazione del mercato di Pechino: ecco perché. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'azienda cinese ha ricevuto una multa dall'Ufficio di supervisione e amministrazione del mercato di Pechino: ecco perché. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi multata in Cina per pubblicità ingannevole - miui_ita : Xiaomi multata in Cina per pubblicità ingannevole -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi multata Xiaomi, che guaio! Scambia LCD per AMOLED ed arriva la multa XiaomiToday.it Xiaomi Mi Watch S1 annunciato: avrà un design premium e vetro zaffiro ultra resistente Xiaomi Mi Watch S1 annunciato: avrà un design premium e vetro zaffiro ultra resistente. Lo smartwatch sarà lanciato domani ...

Xiaomi, che guaio! Scambia LCD per AMOLED ed arriva la multa Che pasticcio Xiaomi! L'azienda lo scorso anno ha scambiato uno schermo LCD per OLED e ha ricevuto una multa salata. Ci avrà provato?

Xiaomi Mi Watch S1 annunciato: avrà un design premium e vetro zaffiro ultra resistente. Lo smartwatch sarà lanciato domani ...Che pasticcio Xiaomi! L'azienda lo scorso anno ha scambiato uno schermo LCD per OLED e ha ricevuto una multa salata. Ci avrà provato?