Tapiro d’Oro a Mancini | «Sono preoccupato ma in Qatar ci andremo»

Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d'Oro a Roberto Mancini: questa la risposta del ct dell'Italia Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d'Oro a Roberto Mancini, ct dell'Italia che rischia di non andare nuovamente ai Mondiali. Questa una breve anticipazione di ciò che dirà il commissario tecnico nella puntata di stasera. MONDIALI – «È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo».

