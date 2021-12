Siderurgico di Taranto | cassa integrazione per 3500 a rotazione Tredici settimane da oggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siderurgico Taranto

Da oggi per tredici settimane, cassa integrazione a rotazione per circa 3500 lavoratori dello stabilimentodi. Acciaierie d'Italia ha motivato la decisione con l'inattivita dell'altoforno 2, soprattutto.. Una nuova fase di Cassa Integrazione ordinaria di 13 settimane per 3.500 dipendenti deldidel gruppo Acciaierie d'Italia, ex Ilva, parte il 27 dicembre. La lettera dell'azienda ai sindacati L'azienda siderurgica con una lettera a firma del direttore delle Risorse ...Una nuova fase di Cassa Integrazione ordinaria di 13 settimane per 3.500 dipendenti del siderurgico di Taranto del gruppo Acciaierie d'Italia, ex Ilva, parte il 27 dicembre. La lettera dell'azienda a ...L'azienda ha spiegato ai sindacati che la causa è dovuta ai problemi del sito di Taranto a partire dalla inattività dell'altoforno 2 da ...