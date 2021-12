Provo a immedesimarmi in un complottista no vax | c’è una cospirazione sovranazionale?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Una delle tecniche usate in psicoanalisi per trattare il paziente afflitto da sindrome paranoide consiste nel fargli immaginare fino in fondo le situazioni che lo ossessionano: ciò può condurlo a visualizzare l’assurdità di quanto scorre nella sua mente. È quanto voglio provare a fare immedesimandomi nel più intransigente dei complottisti no-vax. Allora, dico subito che il Covid non esiste. Tutt’al più si tratta di un banale virus influenzale di cui il governo sta esagerando la gravità, sostanzialmente per limitare le libertà dei cittadini, attuare una dittatura sanitaria ed espletare il ruolo di servo delle multinazionali del farmaco. Qui mi si pone il problema di “quale governo”, visto che le medesime misure sono state attuate dal rivoluzionario Giuseppe Conte con una certa maggioranza politica e, oggi, dal sacerdote della finanza Mario Draghi con un’altra. Questo solo guardando ...

Il Fatto Quotidiano

