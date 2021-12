Paola Barale senza filtri su Gianni Sperti | “All’epoca non le faceva ancora”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)per diverso tempo ha avuto una relazione importante con il ballerino. I motivi reali dalla fine della storia non sono stati chiarissimi e dopo anni la showgirl ha rivelato qualcosa di inaspettato sul suo ex. Di cosa si tratta?-AltranotiziaDella storia trasi è parlato molto, anche riguardo al loro divorzio. La coppia infatti non ha chiuso la relazione in buoni rapporti. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha raccontato dopo anni un particolare inatteso. Cosa ha raccontato la bella showgirl?su ...

Ultime Notizie dalla rete : Paola Barale

Tra le estimatrici del bob c'è anche. Il suo nuovo hair look è a dir poco strepitoso. Analizziamolo insieme e, se ti piace, copialo subito! Look: bob urban - chic, taglio di ...ha vissuto un'importante storia d'amore, coronata dalle nozze, con l'opinionista e coreografo Gianni Sperti . I due sono stati sposati dal 1998 al 2002 e i motivi del loro addio non sono ...Che una popolare figura dello spettacolo NON faccia coming out è già in sé una notizia. Ma dietro la non-dichiarazione di Gianni Sperti c’è molto di più.Il piccolo schermo ha visto nascere e morire moltissime storie d'amore: ecco quali sono i vip che non ricordavamo stessero insieme.