Nel futuro di OPPO potrebbero esserci smartphone con display sul retro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato in un video di come OPPO sia, a nostro modesto modo di vedere, il brand più innovativo di questo 2021. Il colosso cinese si è costantemente impegnato per aumentare qualità e supporto dei propri dispositivi, sia con la gamma Reno che con la serie Find. Oggi vi parliamo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Nel futuro Grande Fratello Vip, Lulù Selassié volta le spalle a Sophie: ''Ha fatto piangere Jessica'' Poche ore fa, Sophie si è dichiarata ad Alessandro , che è rimasto gradevolmente sorpreso dalle parole dell'influencer, anche se ancora incerto sul futuro che potrebbe avere con lei. Nel frattempo, ...

Bonucci da Dubai 'dopo Europeo vogliamo il Mondiale' È stato qualcosa di indimenticabile, ma non bisogna vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quello per costruire un grande futuro". . 27 dicembre 2021

Smartphone, nel futuro di Samsung un pieghevole 'origami' ANSA Nuova Europa Nel 2022 il Pil globale supererà i 100mila miliardi: è la prima volta Per la prima volta il Pil globale supererà i 100mila miliardi di dollari nel 2022, con due anni di anticipo rispetto alle previsioni. Lo ha reso noto il Centre for Economics and Business Research. Sec ...

F1, la Ferrari del 2022 progettata per “pensare fuori dagli schemi” Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, afferma che l'auto del 2022 è stata progettata attraverso uno sforzo deliberato all'interno del team di ingegneri del team per "pensare fuori dagli sch ...

