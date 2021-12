L' Inter programma il futuro | gli obiettivi sono Raspadori o Scamacca

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA - La dirigenza dell'e Simone Inzaghi siparlati e lo rifaranno dal 30 dicembre (giorno della ripresa degli allenamenti) in poi. Una cosa però è già certa: non c'è la volontà di "...

In vista della ripresa degli allenamenti e in vista della sfida contro il Napoli inil 6 ... poi la Roma di Mouirnho il 9 e quindi il 12 la Supercoppa contro l'a San Siro. Poi, ...Come successo lo scorso gennaio, dunque, l'potrebbe chiudere la campagna trasferimenti invernale con la casella degli acquisti vuota. Non sarebbe una sorpresa clamorosa . Qualcosa, invece, ...ROMA - La dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi si sono parlati e lo rifaranno dal 30 dicembre (giorno della ripresa degli allenamenti) in poi. Una cosa però è già certa: non c'è la volontà di ...A Napoli c'è tensione con Spalletti. L'attaccante aspetta il rinnovo, se il suo ruolo diventerà marginale guarderà altrove. I biancocelesti su Angileri del River Plate, Van Aanholt del Galatasaray e G ...