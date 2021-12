Le “Donne di Gesso” e le rivoluzioni che non fanno rumore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Edito da Ezioni Ensemble, Donne di Gesso è il primo romanzo di Valeria Masciantonio, giornalista e scrittrice, che per il suo esordio nella narrativa ha scelto di raccontare una rivoluzione che da secoli sconvolge il mondo ma che non fa rumore: quella delle Donne, in particolare delle cittadine abruzzesi. E sceglie di farlo in un tempo che sembra immobile, di Gesso appunto, quello delle campagne, ma che tra leggende e superstizioni attraversa più della metà del Novecento. Donne di Gesso, trama e informazioni sul libro di Valeria Masciantonio A Gesso gli abitanti del buio si chiamano “Quelli della buona sera”. Entrano nelle case attraverso le porte chiuse, accendono fuochi nelle aie, rovinano i raccolti, sottraggono i bambini appena nati dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Edito da Ezioni Ensemble,diè il primo romanzo di Valeria Masciantonio, giornalista e scrittrice, che per il suo esordio nella narrativa ha scelto di raccontare una rivoluzione che da secoli sconvolge il mondo ma che non fa: quella delle, in particolare delle cittadine abruzzesi. E sceglie di farlo in un tempo che sembra immobile, diappunto, quello delle campagne, ma che tra leggende e superstizioni attraversa più della metà del Novecento.di, trama e informazioni sul libro di Valeria Masciantonio Agli abitanti del buio si chiamano “Quelli della buona sera”. Entrano nelle case attraverso le porte chiuse, accendono fuochi nelle aie, rovinano i raccolti, sottraggono i bambini appena nati dalle ...

