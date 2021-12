Inter | gol a colpi di testa | il punto forte dei nerazzurri

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ha segnato 12 gol diin questo campionato, più di ogni altra squadra: è a -1 dal record della Fiorentina (13 nel 2005/06) in un singolo girone d’andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004/05. L’ha vinto 18 partitene di campionato nel 2021; soltanto due squadre nella storia della Serie A hanno vinto più incontri in casa in un singolo anno solare: la Juventus nel 2016 (20) e il Torino nel 1948 (20). L’ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia, la squadra lombarda ha realizzato più di una rete per cinque sfide consecutive contro i granata, nel massimo campionato. L’ha perso soltanto una delle ultime 19 partite di Serie A giocate di mercoledì ...