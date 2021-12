Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 3 gennaio: Barbieri va via da villa Bergamini (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore 6 ripartirà lunedì 3 gennaio 2022, con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Vittorio Conti inizierà a pianificare nuovi progetti per il suo grande magazzino. Anche Umberto si ritroverà a dover riflettere sul suo futuro. La rivista del Paradiso Market inizierà ad essere distribuita in tutte le edicole. Salvatore riceverà un dono speciale da parte di Irene. Ludovica si preparerà ad accogliere Flavia a villa Bergamini, ma senza Marcello, la donna non sa ancora nulla riguardo alla loro relazione. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli. Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio Conti avrà in mente nuove idee Nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il6 ripartirà lunedì 32022, con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Vittorio Conti inizierà a pianificare nuovi progetti per il suo grande magazzino. Anche Umberto si ritroverà a dover riflettere sul suo futuro. La rivista delMarket inizierà ad essere distribuita in tutte le edicole. Salvatore riceverà un dono speciale da parte di Irene. Ludovica si preparerà ad accogliere Flavia a, ma senza Marcello, la donna non sa ancora nulla riguardo alla loro relazione. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli. Il6, Vittorio Conti avrà in mente nuove idee Nella puntata di lunedì 32022, ...

