Globe Soccer Awards | Putellas | «Con il Barcellona vogliamo vincere ancora tutto»

Advertising

DiMarzio : #GlobeSoccerAwards, le parole di Robert #Lewandowski - DiMarzio : #FIGC, le parole del presidente #Gravina: 'Il calcio non può fermarsi' - DiMarzio : Le parole di #Bonucci dal #GlobeSoccerAwards di Dubai - junews24com : Bonucci vince il premio di difensore dell'anno ai Globe Soccer Awards 2021 - - MarkLauriola : RT @DiMarzio: #GlobeSoccerAwards, Leonardo #Bonucci premiato miglior difensore dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Globe Soccer

Nazionale, emergenza Covid, caso - Salernitana: sono i temi toccati dal presidente federale Gabriele Gravina, a margine deiAwards di Dubai, ai microfoni di Sky Sport. nazionale ? "La Nazionale deve tornare a essere la squadra speciale che ha dimostrato di essere nel 2021 e negli ultimi tre anni. Dobbiamo ...ASCOLTA Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato sul palco deiAwards: ecco le sue dichiarazioni Le parole di Kylian Mbappé aiAwards. OBIETTIVI - "Non ho potuto vedere il Mondiale vinto nel 1998, ma poi l'ho vinto in Russia. Sono uno ...Oggi dalle 17 in scena la premiazione per i Globe Soccer Awards, cerimonia che si tiene annualmente per celebrare le squadre e i personaggi che hanno ottenuto i risultati più importanti nel mondo del ...Gabriele Gravina, tra gli ospiti dei Globe Soccer Awards di Dubai, ha lanciato un chiaro messaggio alla Nazionale in vista degli spareggi mondiali di marzo: “L'Italia deve tornare a essere la squadra ...