GF Vip | Alex Belli non dimentica Soleil | la dedica nostalgica

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il cuore dibatte ancora perSorge? Difficile dirlo, soprattutto perché lei, ancora dentro al GF Vip, si è detta innamorata di un altro. Eppure, per l’attore emiliano, si tratta di un capitolo tutt’altro che chiuso. Preso dalle feste natalizie, non ha infattito di rivolgerle un pensiero che non è passato di certo inosservato. GF Vip,pensa ancora a“Se ami, perdoni”. Le parole pronunciate da Silvia Toffanin a Verissimo, e rivolte a Delia Duran, hanno assunto il significato di una sentenza.è uscito dalla Casa a seguito di una squalifica a dir poco discutibile, rimettendo a posto quello che nella sua vita è stato sul punto di andare in frantumi. Il pensiero corre sempre là, verso ...

Advertising

LauraDonati11 : @Setankeah1795 Va be' che entrambe fanno parte dell'inventore delle telenovela del gf vip 2021 Corona gate quindi c… - redazionerumors : Gf Vip, Alex Belli fa una nuova dedica a Soleil: “Con le mie dita tra i suoi capelli” #GFvip #AlexBelli #soleil - ParliamoDiNews : Gf Vip, Alex Belli pensa ancora a Soleil: `Con le mie dita tra i suoi capelli` #alex #belli #pensa #soleil #dita… - occhio_notizie : Soleil Sorge torna a parlare di Alex Belli: 'Senti, fai questa dichiarazione d’amore direttamente e finisce qua'… - cestlaviemacher : RT @Maximilian722: @LeoLfan Alfonso Signorini la fatta sporca nei confronti di Soleil, prima era solo una voce su Delia come concorrente vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Come sappiamo, stanno per arrivare nuovi concorrenti nella Casa del GF6, tra questi potrebbe anche entrare Delia Duran, la moglie diBelli che è stata al centro della bufera in cui era ...Belli quindi è uscito dal reality del GFpronto a riconquistare il cuore di una Delia Duran emotivamente distrutta, che aveva visto il suo compagno flirtare in modo affatto sottile con la ...Gf Vip Alex Belli Soleil: l'ex attore di Centovetrine non ha smesso di pensare a Soleil e il giorno di Natale le ha fatto una nuova ...Secondo alcuni indizi rivelata da un autore a Casa Chi, Delia Duran potrebbe essere la nuova concorrente del GF Vip 6 ...