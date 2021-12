Forti piogge in Brasile | 18 morti e 58 località inondate

Advertising

E' salito a 18 morti il bilancio delle alluvioni provocate da piogge torrenziali in Brasile, dove 58 Comuni sono in emergenza e 35mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Oltre alle vittime, si contano due dispersi, 19.580 sfollati e 16.001 in cerca ...