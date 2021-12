Dieci buone ragioni per vedere nel 2022 Draghi al Quirinale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sono almenoper cui l’arrivo dialè destinato a risolvere più problemi di quelli che può creare. La prima ragione ha a che fare non con la politica ma con la logica dei numeri e la logica dei numeri è spietata se si prende in considerazione una domanda molto semplice: esiste qualcuno che più dipuò affrontare con una certa disinvoltura la giungla dei franchi tiratori? I numeri ci dicono che persino Carlo Azeglio Ciampi, nel 1999, alla prima votazione, quando fu eletto al, ebbe circa il 20 per cento di franchi tiratori, in totale furono 180, e se si sceglie di utilizzare quella percentuale per distinguere il netto dal lordo, all’interno della platea dei grandi elettori, si capirà bene perché la candidatura di Berlusconi non esista e ...

